"Situation plus calme et apaisée" dans la banlieue de Nouméa

L'état d'urgence décrété en Nouvelle-Calédonie a permis "de retrouver une situation plus calme et apaisée dans le grand Nouméa", ont indiqué vendredi matin (heure calédonienne) les services de l'Etat dans ce territoire français du Pacifique sud.

Nouméa s'est réveillée vendredi matin dans "une situation plus calme et apaisée" selon le représentant de l'état français en Nouvelle-Calédonie, qui a cependant déploré une école et deux entreprises incendiées après une quatrième nuit de contestation de la réforme électorale votée à Paris.

La nuit de jeudi à vendredi a été "marquée par l'arrivée des renforts envoyés" de l'Hexagone, a ajouté le haut-commissariat de la République dans un communiqué. Le gouvernement avait annoncé quelques heures plus tôt l'envoi d'un millier d'effectifs de sécurité intérieure, en plus des 1.700 membres des forces de l'ordre déjà sur place.