Six communes supplémentaires disent oui aux langues régionales

Six nouvelles communes wallonnes se sont vues décerner mardi à Bruxelles le label "Ma commune dit oui aux langues régionales" pour leur engagement à soutenir l'usage et la promotion des langues de terroir.

Avec ces six communes supplémentaires -Andenne, Les Bons Villers, Silly, Spa, Stoumont et Walhain-, on dénombre à présent 51 communes dotées de ce label initié en 2018.

Réunies en réseau, les communes participantes s'engagent à mettre en œuvre une quinzaine d'actions concrètes en faveur des langues et cultures régionales présentes sur leur territoire.