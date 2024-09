Six halls dédiés aux entreprises de matériaux innovants inaugurés au Pôle Initialis à Mons

L'intercommunale IDEA a inauguré lundi au cœur de l'Innovation Pole Initialis à Mons six nouveaux halls, soit 2.500 m² d'espaces, dédiés aux entreprises de matériaux innovants et procédés associés. Les nouveaux halls-relais offrent aux entreprises du secteur un outil de dynamisation, en partenariat avec l'Université de Mons (UMons) et l'UMons Innovation Center, Materia Nova.

Les nouveaux espaces, fruit d'une collaboration entre IDEA, le Gouvernement wallon et l'Europe à travers des financements Feder, ont été conçus pour répondre aux besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises. L'emplacement stratégique de ces halls, à proximité immédiate du Centre de recherche de l'UMons, Materia Nova, favorise les synergies et les collaborations avec un écosystème propice à l'innovation.

« Nous devons faciliter le transfert de la recherche fondamentale vers l'industrie », a souligné Ruddy Wattiez, vice-Recteur à la Recherche, à l'Innovation et à l'Entrepreneuriat de l'UMons. « Les collaborations solides avec IDEA et nos centres de recherche, dont Materia Nova, jouent un rôle crucial dans cette démarche. Ensemble, nous rendons ce transfert plus fluide et efficace pour l'industrie ».