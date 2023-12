Six handballeurs burundais ont été renvoyés en Croatie

Six handballeurs burundais disparus en Croatie et qui avaient demandé l'asile en Belgique ont été renvoyés mardi en Croatie, pays responsable de leur procédure d'asile en vertu des règles européennes, a annoncé jeudi la secrétaire d'Etat à l'Asile, Nicole de Moor, dans un communiqué. Deux autres, qui ne se sont pas présentés, ont reçu un ordre de quitter le territoire.

Des joueurs de l'équipe nationale burundaise de handball des moins de 19 ans avaient été placés le mois passé en centre fermé, après avoir participé à la Coupe du monde en Croatie au mois d'août. Une dizaine de membres de cette équipe avait disparu des radars à cette occasion.

Les collectifs Getting the Voice Out, le CRACPE et la Diaspora burundaise de Belgique avaient exprimé leur inquiétude sur leur sort en raison, disaient-ils, des mauvaises conditions d'accueil des personnes migrantes en Croatie. Ils avaient exhorté la Belgique à se déclarer compétente pour le traitement de leur demande et à éviter leur renvoi "vers la Croatie où leur vie est en danger, tout comme au Burundi".