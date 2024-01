Six personnes abattues par des hommes armés en Equateur

Six personnes sont mortes dimanche en Equateur abattues par des hommes armés à Durán, une ville voisine de Guayaquil (sud-ouest), où règnent violence et trafic de drogue.

Les meurtres se sont produits vers 14H00 locales dans cette ville, considérée comme un centre logistique d'acheminement de drogue vers l'Europe, les Etats-Unis et l'Amérique centrale.

"Il y a 6 morts, 4 sur les lieux de l'incident même et 2 dans des cliniques", a rapporté la police sur sa chaîne WhatsApp dédiée à la presse.

L'Equateur a connu en 2023 son année la plus violente avec un taux record d'environ 42 homicides pour 100.000 habitants. Entre 2018 et 2022, le nombre de meurtres a quadruplé dans le pays.

Ensanglanté par les affrontements entre bandes criminelles, l'Equateur lutte en parallèle contre l'augmentation du trafic de drogue.

La violence s'étend aux prisons, où quelque 460 détenus sont morts dans des massacres depuis février 2021.

Les autorités affirment que le trafic de drogue a infiltré les institutions étatiques et judiciaires, telle que l'affaire la plus récente, dite des "Métastases", dans laquelle une trentaine de juges, procureurs et policiers font l'objet d'une enquête pour avoir entretenu des liens avec le trafiquant de drogue Leandro Norero, assassiné en prison en 2022.