Six personnes en invalidité sur dix sont des femmes

Les femmes, plus que les hommes, se retrouvent en incapacité de travail. En cinq ans, l'invalidité a touché 15,87 % d'hommes en plus pour 30,40 % de femmes, rapporte Le Soir mercredi.

Que les femmes constituent la majorité des malades de longue durée n'est pas neuf. Ce qui l'est, c'est que la tendance s'accentue d'année en année. En 2017, elles représentaient 57,47 % des personnes à l'arrêt depuis une année au moins ; cinq ans plus tard, elles constituent 60,33 % de la cohorte. La proportion est plus prononcée chez les employés, où elles représentent 76,09 % de ces absents de longue date.

Parmi les facteurs pouvant expliquer cet écart, les risques psychosociaux sont pointés du doigt. "La raison majeure de l'invalidité est la pression sur le travail", explique le chercheur Maxime Fontaine (ULB). Ces risques peuvent être accentués par le fameux "plafond de verre", qui empêche les femmes d'atteindre certaines fonctions à responsabilité.