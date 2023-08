Skeyes est trop cher, l'État belge appelé à compenser

Pour 2024, le coût unitaire dans la zone belgo-luxembourgeoise est fixé à 89,9 euros: c'est le plus haut niveau de toutes les zones tarifaires d'Europe (l'Union plus la Norvège et la Suisse). Pour la période 2020-2024, constate la Commission, l'augmentation des coûts dans cette zone (+2%) apparaît deux fois plus rapide que la tendance à l'échelle de l'Union (+1%), et le décalage est plus important encore sur le long terme, relate le journal.

En tout, la Commission considère que la Belgique et le Luxembourg affichent un écart tarifaire "injustifié" de 24,5 millions d'euros par rapport à la tendance du prix unitaire à long terme de l'Union.