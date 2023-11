Solidaris appelle à revoir le prix des médicaments pour le rendre plus juste

Appliquer le modèle du "prix juste" à l'ensemble des médicaments remboursés depuis 2015 par l'Inami permettrait de payer un milliard de moins chaque année à l'industrie pharmaceutique, au bénéfice de la Sécurité sociale, affirme jeudi Solidaris, à la suite de la publication par l'assurance soins de santé et indemnités de la liste des 25 médicaments les plus chers délivrés en pharmacie. Ces prix justes correspondraient à des montants transparents, calculés sur base des coûts estimés des fabricants et de marges jugées raisonnables, argue la mutualité socialiste.