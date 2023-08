Sons, lumières et spiritualité au programme du Voodoo Village 2023

Les estomacs ne seront pas oubliés, deux chefs bruxellois prendront les commandes du restaurant du festival: Mallory Gabsi - qui vient de décrocher sa première étoile à Paris - et Paul Delrez ("La guinguette en ville").

Des navettes de bus seront prévues depuis Anvers, Bruxelles, Gand, Hasselt, Louvain et Malines. Pour les mélomanes au pied marin, un bateau de fête les emmènera depuis Tour & Taxis jusqu'au Village aux sons de DJ sets.

Une partie des recettes du festival sera reversée à des organisations de Grimbergen. "Parmi ces initiatives inspirantes, citons la Villa N.J.A.M., un lieu où l'art et la créativité des jeunes sont encouragés à s'épanouir ; Care Farm Huppeldepup, où les soins et la nature se conjuguent pour promouvoir le bien-être et Den Diepen Boomgaard, une oasis de verdure qui renforce le lien entre l'homme et l'environnement", précise l'organisation.