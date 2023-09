SOS Villages d'Enfants met en place un programme d'aide d'urgence

SOS Villages d'Enfants en Belgique et au Maroc a lancé dimanche un appel aux dons pour les victimes du séisme. L'organisation soutient les enfants et les familles au Maroc depuis plus de 40 ans avec des projets dans cinq localités, dont Aït Ourir, près de Marrakech. Les équipes locales de l'organisation préparent un programme d'aide d'urgence.

L'organisation se concentre sur les enfants et les familles dans les situations les plus vulnérables. Dans un premier temps, elle souhaite fournir un accueil temporaire aux familles qui ont perdu leur logement et distribuer des kits d'aide d'urgence contenant de la nourriture, de l'eau et des produits d'hygiène. A plus long terme, SOS Villages d'Enfants souhaite aider les familles touchées à reconstruire leur vie.

Il est possible de faire un don sur le site Internet de SOS Villages d'Enfants en Belgique (https://www.sos-villages-enfants.be/action/maroc) ou directement via l'organisation au Maroc (https://gofund.me/e68b17d4).