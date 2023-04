Statbel tient compte du genre dans ses statistiques, mais a des règles à respecter

Malgré ses initiatives pour tenir compte du genre dans la méthodologie, la collecte et la publication de données, l'office belge de statistique Statbel se retrouve limité par des règles dictées par Eurostat, a-t-on appris mardi lors du comité d'avis pour l'Émancipation sociale, à la Chambre.

Trois experts ont présenté les démarches de Statbel pour obtenir des résultats équilibrés et représentatifs quant à la variable du genre. "Une non-réponse, par exemple, entraîne un biais dans l'estimation", a indiqué Jean-Marie Dawagne, directeur du service "Méthodologie" de Statbel. "Pour corriger l'estimation et représenter la population réelle, on a recours au calage. C'est une sorte de redressement. Les estimations sont alors de qualité."

Quatre circonstances peuvent créer des biais dans les données relatives au genre. "Lorsqu'on interroge la personne de référence dans le ménage, c'est souvent un homme", a révélé Geneviève Geenens, directrice des statistiques sociales et démographiques pour l'office belge de statistique.