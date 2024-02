Steven Creyelman 4e sur la liste VB pour la Chambre malgré l'affaire d'espionnage chinois

Selon des révélations du "Monde", du "Financial Times" et du "Spiegel", l'ex-sénateur Frank Creyelman (VB) s'est fait acheter par un espion chinois pour exercer son influence au profit de Pékin. Il aurait aussi informé à plusieurs reprises un contact au ministère chinois de la sécurité d'État qu'il consulterait son frère Steven pour les missions (rémunérées) qu'il effectuait, car celui-ci pouvait l'aider en tant que député. Ce fut le cas, par exemple, lorsque l'agent secret demanda en mars 2021 de faire pression pour que l'UE et la Chine reconnaissent mutuellement leurs passeports de vaccination contre le covid.