Subside d'un million d'euros pour la rénovation des écoles néerlandophones à Bruxelles

L'ASBL intervient aussi bien dans le cadre de projets d'envergure que pour régler des problèmes urgents grâce à ses 11 équipes polyvalentes. FIX collabore également avec des conseillers en énergie, notamment des spécialistes dans le domaine des technologies, de l'isolation et des panneaux solaires, afin d'aider les écoles à devenir plus efficaces sur le plan énergétique et à réaliser ainsi des économies.

FIX offre par ailleurs aux demandeurs d'emploi peu qualifiés la possibilité d'acquérir jusqu'à deux ans d'expérience pratique sous la supervision d'instructeurs techniques expérimentés. L'ASBL propose également des cours de néerlandais pendant la formation.