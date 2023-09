Succès historique du bon d'Etat: une nouvelle opération peut-elle être lancée? "C'est possible", indique le ministre des Finances

"C'est un succès énorme", confirme le ministre des Finances Vincent Van Peteghem, invité du RTL info 19H. "C'est surtout un signal des petits épargnants, des familles et des isolés pour dire aux banques qu'ils veulent un rendement plus haut qu'aujourd'hui sur les carnets d'épargne. Ce signal est très clair et j'espère que les banques ont écouté."

Le bon d'Etat à un an émis ce lundi a permis de lever 21,9 milliards d'euros auprès des ménages belges. Il s'agit de l'émission qui a remporté le plus franc succès dans l'histoire de la Belgique. La période de souscription du bon d'Etat au taux brut de 3,3% s'étendait du 24 août au 1er septembre. Au total, 234.310 personnes ont souscrit directement via le service des Grands Livres de l'Agence de la Dette, pour un montant de 7,093 milliards d'euros. Le montant moyen de la souscription au bon d'État auprès de l'Agence s'élève ainsi à 30.272 euros.

Une autre opération bientôt?

Le taux est beaucoup plus intéressant qu'auprès des banques. Mais est-ce le rôle de l'Etat? "J'ai déjà écrit aux banques en mai pour leur dire qu'il y avait une grande différence entre les taux d'intérêts que les gens doivent payer et ce qu'ils reçoivent sur leur carnet d'épargne", dit Vincent Van Peteghem. "Et le marché n'a pas vraiment bougé. C'est important d'augmenter la concurrence sur le marché bancaire. Et ça a marché avec le bon d'état."

Est-ce que cette opération sera répétée de manière plus régulière? "C'est possible", dit le ministre. "J'ai la possibilité de lancer un autre bon d'état en décembre. Mais on doit regarder le contexte. Si les taux d'intérêt bougent dans les semaines qui viennent. Et ça c'est le plus important pour les citoyens."