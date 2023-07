Suspension de la licence de deux crèches à Hoegaarden

L'agence Opgroeien, coupole flamande regroupant différents départements en matière d'aide à la jeunesse, a suspendu la licence d'exploitation des crèches Mamoeti et L'Olifant à Hoegaarden (Brabant flamand) jusqu'au 7 octobre à la suite d'avertissements répétés au sujet de manquements. Les préoccupations de l'agence portent notamment sur l'approche pédagogique, la qualité des soins et la sécurité au sein des établissements, tous deux situés à la même adresse.

Après un dernier avertissement émis le 4 juillet, l'agence a décidé de suspendre la licence deux jours plus tard. "La suspension a été prononcée pour trois mois, mais les crèches pourraient rouvrir plus tôt si elles remédient aux manquements et dissipent les inquiétudes plus rapidement", ajoute Mme Wouters.

L'endroit qui accueillera les enfants des deux crèches n'a pas encore été précisé.