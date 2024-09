Tags raciste sur des affiches électorales: que risquent les vandales?

À l'approche des élections, les partis exposent fièrement leurs affiches électorales. Pourtant, certaines d'entre-elles sont arrachées et recouvertes de messages peu reluisants. Que risquent les personnes qui dégradent ces affiches électorales ?

"Votez Belge d’origine". Voilà donc la phrase taguée sur une affiche électorale reprenant l’ensemble des noms et des visages qui composent la liste MR-Défi dans la commune de Forest.

Premièrement, il va falloir que le parquet détermine s'il s'agit d'une insulte raciste ou d'une incitation à la haine raciale. L'insulte relève de la liberté d'expression. On peut trouver des propos nauséabonds, mais tout ce qui heurte, inquiète ou choque n'est pas incriminé en droit pénal.

Incitation à la haine

Dans ce cas-ci, c'est l'incitation à la haine qui est incriminée. La difficulté est de déterminer où s'arrête l'insulte et où commence l'incitation à la haine raciale.

Si les auteurs des tags sont retrouvés et si le parquet décide de les poursuivre pour incitation à la haine raciale, les peines peuvent aller d'un mois à un an de prison et de 50 à 1.000 euros d'amende.

