Taxation des asbl: la majorité en FWB repousse une motion en conflit d'intérêt des Engagés

Les élus de la majorité ont jugé la motion nulle et non-avenue vu l'annonce, un peu plus tôt dans la journée, d'un accord au sein de la majorité fédérale visant à exonérer une série de catégories d'asbl actives notamment dans le domaine du sport, de l'enseignement, de la culture, des refuges pour animaux, etc.

Le député André Antoine (Les Engagés), à l'origine de la motion, a néanmoins jugé la vote de sa motion toujours justifié vu l'absence de détails précis sur les amendements négociés au niveau fédéral.