Téléscope Einstein: Belgique, Pays-Bas et Allemagne finalisent leur candidature commune

La Belgique, les Pays-Bas et la Rhénanie du Nord-Westphalie (Allemagne) ont signé, ce mardi, une déclaration d'intention relative à leur candidature commune pour l'implantation du télescope Einstein dans la zone frontalière des trois pays, se félicite, dans un communiqué, le ministre wallon en charge de l'Innovation, Willy Borsus.

Le projet de Télescope Einstein vise notamment à créer le plus grand laboratoire mondial de troisième génération en matière de détection d'ondes gravitationnelles, ce qui pourrait permettre de mieux comprendre la théorie du big bang. La décision européenne sur le site choisi n'est pas attendue avant 2026.

"Le futur site est voué à devenir un centre de référence international. Vivier unique de recherche et de science, il donnera également une impulsion forte à l'économie locale et à la création d'emplois, directs comme indirects, car de nombreuses entreprises seront impliquées dans la construction, la mise en œuvre et le maintien du site", a souligné le ministre Borsus.