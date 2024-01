Tenant du titre, le Sénégal bat le Cameroun et accède aux 8e de finale

Le Marseillais Ismaïla Sarr a ouvert le score (16e). À la suite d'un corner, le ballon lui est revenu dans les pieds et le Sénégalais a marqué en se retournant, profitant d'une déviation de Frank Zambo-Anguissa. Les Lions de la Téranga ont fait le break en deuxième période grâce à Habib Diallo (71e), sur un centre de Sarr, mais Jean-Charles Castelletto a réduit la marque pour le Cameroun à la suite d'un corner (83e). Sadio Mané a finalement soulagé ses coéquipiers d'une reprise en finesse du pied droit (90e+3).

Au classement du groupe C, le Sénégal est seul en tête avec six points. Derrière, la Guinée (2e) et le Cameroun comptent un point. Les hommes de Saintfiet sont derniers, sans point marqué, mais jouent la Guinée à 21h.