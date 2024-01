Tesla devancé pour la 1ère fois au 4T par le chinois BYD sur les livraisons

Tesla avait prévenu le 2 octobre que ses volumes de production et de livraison avaient été affectés au troisième trimestre par des opérations de maintenance prévues.

Lors de la présentation de ses résultats pour le troisième trimestre le 18 octobre, il avait indiqué vouloir augmenter sa production "aussi rapidement que possible", prévenant que "certaines années, il est possible que nous grossissions plus vite et d'autres moins vite".

Entre octobre et décembre, Tesla a produit 494.989 véhicules, ce qui porte le total sur l'ensemble de l'année à 1.845.985 véhicules (+35%).