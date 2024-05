Theo Francken: "la priorité est un gouvernement fédéral qui amène des solutions"

"Pour moi, la priorité est un gouvernement fédéral qui amène des solutions sur la table sur, premièrement, la migration, deuxièmement, la sécurité, et enfin la défense nationale", a affirmé le député N-VA et ex-secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration. Or, "le Vlaams Belang ne va jamais jouer un rôle important au niveau fédéral, car tous les partis francophones et beaucoup de partis néerlandophones disent 'non, jamais'".