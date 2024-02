"On tient nos promesses de renfort", affirme le ministre de la Justice

Le ministre fédéral de la Justice Paul Van Tigchelt a assuré mardi que le Fédéral "tenait ses promesses" de renfort de la police et de la justice bruxelloises, face aux violences liées au milieu de la drogue, tout en se réjouissant de voir la Région "prendre" son rôle de coordination. Il réfute un manque de capacité dans les polices locales.

À cet égard, "on tient nos promesses", à la suite de la décision en octobre de renforcer le parquet et la police judiciaire fédérale à Bruxelles. Selon ses chiffres, le parquet de Bruxelles a reçu depuis novembre dernier huit magistrats et cinq juristes supplémentaires. Quinze autres juristes de parquet doivent encore arriver dans les semaines à venir. Pour la police judiciaire fédérale (PJF), où "il y a un problème d'attractivité", 67 inspecteurs devraient commencer dans les semaines à venir.

Quant à la police locale, le ministre dresse une comparaison: "New York est une ville de 11 millions d'habitants, elle a un service de police (NYPD) de 40.000 policiers. Bruxelles-capitale est une région de 1,3 à 1,4 million d'habitants, avec une police locale de 6.500 policiers". À ses yeux, "on peut faire des choses" avec cette capacité.