Titres-services: le parlement valide les mesures pour améliorer les conditions de travail

À en croire le ministre bruxellois de l'Emploi, Bernard Clerfayt (DéFI), Bruxelles devient la première Région du pays à assurer une protection maximale des travailleuses du secteur dans ce sens.

Selon le ministre, les tâches pénibles et difficiles accomplies par les 28.137 aide-ménagères actives dans les titres-services bruxellois provoquent des maladies musculosquelettiques touchant les articulations, les muscles et les tendons, et pour lesquelles ce personnel n'a pas nécessairement été formé.