Toby Alderweireld va annoncer sa retraite internationale

Alderweireld avait débuté en équipe nationale le 29 mai 2009 contre le Chili lors de la Kirin Cup. Il a pris part aux Coupes du monde 2014, 2018 et 2022 et aux Euros 2016 et 2020.

Après l'élimination en phase de groupes du Mondial 2022, le défenseur de l'Antwerp avait indiqué, lors d'une conférence de presse, qu'il ne comptait pas encore arrêter l'aventure avec l'équipe nationale. Mais selon le quotidien, il souhaite à présent se concentrer sur sa carrière en club.