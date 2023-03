"Tom et Bart, prenez rendez-vous", demande le président de la Zangfeest

L'édition annuelle de la Vlaams Nationaal Zangfeest a été l'occasion d'un appel à l'alliance des nationalistes flamands. "Tom et Bart, arrangez un rendez-vous entre vous et ensuite avec l'histoire", a lancé dimanche le président de cette grand-messe nationaliste, Bart Fierens, au Lotto Arena d'Anvers.

Cette manifestation consacrée au chant flamand est organisée depuis 1933 à Anvers. Elle est le lieu de rendez-vous de nombreux nationalistes flamands qui entonnent ensemble des chants traditionnels, assistent à diverses exhibitions et écoutent le discours aux tonalités politiques du président de l'association organisatrice. Le ministre-président flamand, Jan Jambon (N-VA), était présent ainsi que plusieurs personnalités du Vlaams Belang (VB).

M. Fierens a visé le scrutin de 2024 et, comme d'autres figures du Mouvement flamand, a appelé la N-VA et le Vlaams Belang à s'unir pour scinder le pays et proclamer une Flandre indépendante. "Le Mouvement flamand a fait preuve de beaucoup de patience. Réalisez vos déclarations de principe. Oubliez ce qui vous divise, coopérez, travaillez ensemble à la scission de ce pays. Après, quand cela aura eu lieu, chacun pourra reprendre sa route", a-t-il expliqué.