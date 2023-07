Touring prévoit un week-end chargé sur les routes des vacances

En fin de semaine, les vacanciers seront nombreux à prendre la route. La circulation s'intensifiera dès jeudi à la mi-journée. "Les touristes d'un jour ou d'un week-end génèreront un trafic supplémentaire" à l'occasion de la Fête nationale, avertit Touring, qui prévoit des ralentissements sur l'E40 vers la Côte de jeudi après-midi à dimanche matin. Vers le Grand-Duché de Luxembourg, l'E411 sera également très chargée.

En direction de la France, des files pourront se former dès vendredi après-midi (orange). Samedi, la journée sera classée rouge vers le sud. Les embarras de circulation commenceront assez tôt et persisteront jusqu'en fin d'après-midi, principalement dans la vallée du Rhône (A7), sur les autoroutes longeant la Méditerranée (A8 et A9) et l'autoroute du sud-ouest (A10), précise Touring, qui conseille aux voyageurs de partir dimanche (vert).