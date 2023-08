Tous les numéros d'urgence sont à nouveau joignables

Le problème est survenu peu avant 10h00 et a duré une petite demi-heure. Le 112 (pour joindre les pompiers et ambulanciers) et le 101 (pour contacter la police) avaient été rapidement rétablis mais le 100 (l'ancien 112) était resté déconnecté un peu plus longtemps. Le Centre de crise national avait alors mis à disposition des numéros alternatifs par province.

L'origine de la panne est toujours en cours d'investigation par Proximus, précise de son côté le Centre de crise. Un incendie dans une centrale de données avait précédemment été évoqué par la police fédérale.