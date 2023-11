Toute personne quittant son job pourra conserver son numéro de téléphone

"Quand on pense à tout ce qu'implique la mise en place d'un nouveau numéro de téléphone, on réalise à quel point ce numéro ne sert plus uniquement à passer quelques appels par-ci, par-là", commente M. Van Hecke. Le numéro de téléphone est aujourd'hui devenu un instrument d'identification, par exemple pour les institutions bancaires, via leurs applications, ou pour l'administration, via Itsme. "On ne change pas de numéro de téléphone comme ça. Cette démarche a un impact nettement plus grand que par le passé."

Cette proposition a reçu l'aval mardi de la commission Affaires sociales. Le vote en séance plénière de la Chambre est prévu prochainement.