Trafic ferroviaire interrompu ce w-e entre les gares d'Ottignies et de Bxl-Luxembourg

Le trafic ferroviaire sera interrompu ce week-end des 16 et 17 mars entre les gares d'Ottignies et de Bruxelles-Luxembourg en raison de travaux effectués par Infrabel. Le gestionnaire de réseau communique jeudi soir que les temps de parcours seront, de plus, sensiblement prolongés de par l'existence d'autres chantiers entre Rochefort-Jemelle et Libramont, d'une part, et entre Louvain et Bruxelles-Midi, d'autre part.