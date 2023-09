Le trafic ferroviaire est interrompu lundi matin entre Bakenbos et Watermael (ligne 161 reliant Bruxelles à Namur) sur ordre de la police à la suite d'une intrusion sur les voies au niveau de Hoeilaart, dans le Brabant flamand, a annoncé lundi Infrabel dans un communiqué.

Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire dit mettre tout en place pour que la circulation reprenne au plus vite et déplore cette situation et les conséquences pénalisantes pour les clients du réseau.