Trafic ferroviaire perturbé entre Malines et Lierre: deux trains à l'arrêt

Le trafic ferroviaire est perturbé entre Malines et Lierre ce mercredi après-midi en raison d'une avarie de la caténaire à Lint. Deux trains sont à l'arrêt avec une cinquantaine de personnes à bord de chacun d'eux, selon Infrabel. La SNCB indique que des annulations et des retards sont possibles entre Malines et Anvers et entre Malines et Lierre.