Transition climatique: un cadre légal wallon pour le transport de CO2 par canalisations

Le décret fixe un cadre juridique et administratif pour permettre le développement de filières de transport de CO2 (réseau et conduites directes), selon un communiqué du ministre de l'Energie et du Climat, Philippe Henry (Ecolo).

"Le transport et la valorisation du CO2 sont amenés à jouer un rôle déterminant dans la transition vers une économie décarbonée", indique M. Henry.