Treize athlètes militaires belges aux prochains Invictus Games en Allemagne en septembre

Ces treize athlètes représenteront la Belgique dans six sports individuels (cyclisme, natation, athlétisme, tir à l'arc, rameur indoor et tennis de table) et un sport collectif (le volley assis), a précisé le responsable du sport à haut niveau au sein de la Défense et "team manager", Bernard Bolly.

C'est un de plus que lors de la première participation belge aux "Invictus Games" l'an dernier à La Haye (Pays-Bas), quand les douze compétiteurs belges avaient récolté huit médailles (une d'or, quatre d'argent et une en bronze). Une femme fera également partie de l'équipe cette année, a précisé M. Bolly lors d'une rencontre à Bruxelles, dans les locaux de l'École royale militaire (ERM), entre les athlètes, la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, et le chef de la Défense (Chod), l'amiral Michel Hofman.