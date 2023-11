Treize pavés de mémoire posés à Schaerbeek en l'honneur des victimes du nazisme

Les autorités communales schaerbeekoises ont procédé jeudi à la pose de treize "pavés de mémoire", en collaboration avec l'Association pour la Mémoire de la Shoah (AMS) et la Maison de la Culture juive, afin d'honorer la mémoire d'autant de personnes issues de trois familles.

On trouve ces "stolpersteine" dans les rues de différents pays d'Europe, devant le dernier domicile des victimes.

Depuis longtemps, les autorités communales œuvrent à préserver la mémoire et mettre en avant les personnalités qui ont marqué l'histoire de Schaerbeek. Elles soutiennent ainsi, depuis plusieurs années, la pose des "pavés de mémoire" couverts d'une plaque de laiton sur laquelle une inscription honore la mémoire d'une victime du nazisme, personne juive et/ou résistante.

À Schaerbeek, la pose de tels pavés s'accompagne d'un travail de médiation avec les écoles pour sensibiliser les plus jeunes à la Shoah et aux crimes du régime nazi. Ainsi, cinq classes ont pu participer à une activité afin de mieux comprendre l'origine de ces pavés et le destin des familles à qui il est rendu hommage.

Les pavés posés jeudi honorent au 76 rue Gallait, quatre membres de la famille Nagiel-Amtman au 76 rue Gallait, arrêtés le 13 octobre 1942 et déportés à Auschwitz le 24 octobre; au 73, rue E. Verhaeren, quatre membres de la famille De Jongh, des résistants, actifs dans l'évasion d'aviateurs britanniques; et au 1 de la rue Picquart, cinq membres de la famille Flinker, originaires des Pays-Bas, et réfugiés à Schaerbeek, jusqu'à leur déportation en mai 1944 sur dénonciation.