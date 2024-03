Trentino avec Wout D'Heer élimine Civitanova et rejoint Jastrzebski Wegiel en finale

Jastrzebski Wegiel jouera sa seconde finale consécutive et ambitionne un premier titre. Il avait été battu 3 sets à 2 l'an dernier à Turin par une autre équipe polonaise Kedzierzyn-Kozle qui avait décroché sa 3e Ligue des Champions consécutive à cette occasion. Le score des sets avait été le suivant: 26-28, 25-22, 25-14, 28-30, 15-12.

Trentino a remporté la Ligue des Champions trois années de suite (2009, 2010 et 2011) et a disputé et perdu les finales 2016, 2021 et 2022.