Trois associations régionales lancent le premier Baromètre national des piétons

Les associations régionales de promotion de la marche Tous-à-Pied (Wallonie), Voetgangersbeweging (Flandre) et Walk (Bruxelles) ont lancé dimanche le premier Baromètre national des piétons, en collaboration avec le SPF Mobilité et le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet. Le but de ce sondage à grande échelle est de mieux comprendre les besoins des piétons en Belgique, ainsi que de recueillir leur point de vue sur les politiques locales à leur égard.