Trois candidats en lice pour la fonction de recteur de l'UCLouvain

Professeure en droit médical et en droit de la responsabilité civile, ancienne présidente d'institut et doyenne, Geneviève Schamps est vice-rectrice du secteur des sciences humaines de l'université néo-louvaniste. Françoise Smets, quant à elle, est pédiatre et doyenne de la faculté de médecine et médecine dentaire de l'UCLouvain. Alain Vas, enfin, est vice-recteur en charge du développement régional de l'UCLouvain (Hainaut) et en charge des alumni. Il est professeur de stratégie et gestion du changement à la Louvain School of Management de l'UCLouvain.

Le ou la candidat élu sera choisi au terme d'un processus qui prévoit la participation de l'ensemble du personnel et des étudiants de l'UCLouvain, soit près de 47.000 électrices et électeurs potentiels. Il ou elle prendra ses fonctions le 1er septembre 2024, pour un mandat de 5 ans (2024-2029).