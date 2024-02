Trois docteurs honoris causa communs à l'UCLouvain et à la KULeuven

L'UCLouvain et la KULeuven décerneront jeudi, conjointement, les titres de docteur honoris causa à la cheffe traditionnelle d'un district du Malawi Theresa Kachindamoto, à la philosophe turco-américaine Seyla Benhabib, et au musicien et compositeur belge Bernard Foccroulle. Cette remise conjointe est à situer dans la perspective du 600e anniversaire de la création de l'Université de Louvain, fondée en 1425. Les deux "universités soeurs" ont choisi ces personnalités autour de la thématique "Multiplicité des cultures, universalité des droits" et décerneront également des docteurs honoris conjoints en 2025.