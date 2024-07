Trois gares wallonnes sur le podium des gares les plus ponctuelles de janvier à juin

Deux autres gares wallonnes complètent le podium: Mariembourg, en province de Namur, avec un taux de ponctualité de 96,7%, et Charleroi-Ouest, dans le Hainaut (96,5%).

À l'autre bout du tableau, les gares de Genk (Limbourg) et de Noorderkempen (Anvers) présentent les moins bons bulletins, avec un taux de ponctualité de, respectivement, 73,5 et 73,8 % pour les six premiers moins de l'année. Cela signifie que plus d'un quart des trains sont arrivés avec au moins six minutes de retard.