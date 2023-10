Trois nouveaux centres de prise en charge des victimes de violence sexuelles

Le gouvernement fédéral a convenu, lors de son conclave budgétaire, d'un financement supplémentaire de 6 millions d'euros, permettant la création de trois nouveaux centres de prise en charge pour les victimes de violences sexuelles (CPVS), confirme la Secrétaire d'État à l'Égalité des chances, des genres et à la lutte contre les discriminations, Marie-Colline Leroy.

"Entre 2017 et 2022, les 10 CPVS existants ont accueilli 8.230 victimes. Cela illustre l'étendue des problèmes de violences sexuelles et la nécessité d'avoir des centres accessibles 24h/24, 7 jours sur 7 permettant une prise en charge complète et au rythme de la victime", commente-t-elle dans un communiqué.

Ces trois nouveaux centres seront situés à Mons, dans le Brabant wallon et dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde. "Ils correspondent aux besoins exprimés par le terrain. Il s'agit de zones à proximité de campus étudiants, soit des publics principalement concernés par les actes de violences sexuelles", complète Mme Leroy.