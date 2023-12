Trois nouvelles personnalités bientôt docteurs honoris causa à l'UCLouvain et la KU Leuven

Les deux institutions remettront ainsi les glorieux insignes à Theresa Kachindamoto, cheffe traditionnelle au Malawi, militante en faveur du droit à l'éducation pour tous et toutes et contre les schémas patriarcaux (notamment les mariages forcés) ; Seyla Benhabib, philosophe turco-américaine, défenseure du vivre ensemble, via une vision cosmopolite et inclusive de la société et Bernard Foccroulle, musicien et compositeur belge, œuvrant pour un accès généralisé à la culture.

Ce casting se veut "proche des humains et tourné vers l'avenir", selon l'UCLouvain et la KU Leuven. Ces trois personnalités ont la volonté de "trouver des moyens concrets pour rassembler, connecter les personnes" afin d'engendrer "une société plus inclusive et attentive à la diversité des uns et des autres", ponctuent les universités.