Trump dit avoir été blessé par une balle qui lui a "transpercé" le haut de l'oreille

Le candidat de la droite américaine à la présidentielle Donald Trump, qui a dû être évacué d'urgence d'un meeting samedi après des détonations et avec du sang coulant sur l'oreille, a dit avoir été blessé par balle.

"J'ai été touché par une balle qui a transpercé le haut de mon oreille droite", a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social.

"J'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas parce que j'ai entendu un sifflement, des coups de feu, et immédiatement (j'ai) senti la balle me traverser la peau. J'ai beaucoup saigné, donc je me suis rendu compte à ce moment-là de ce qui se passait", a-t-il ajouté.