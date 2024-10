TURNHOUT: la liste Vooruit de Hannes Anaf renverse la tendance et dépasse N-VA et VB

Turnhout, l'une des onze "villes régionales" de Flandre, a vu les socialistes faire un bond en avant: la liste Vooruit, troisième en 2018, a engrangé 30,4%, 16,6 points de pourcentage de plus, et dépassé allègrement la N-VA, qui se présentait en cartel avec le CD&V (21,2%), et surtout le Vlaams Belang, qui a pourtant également vu son score gonfler (27%, +9,5%).