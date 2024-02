UCL: dans le milieu de la guindaille, une étudiante sur cinq a été victime de viol

Encore plus interpellants sont les chiffres sur le viol, tel que défini légalement. A la question "avez-vous été victime, sur le site de l'université, d'un acte de pénétration sexuelle, quel qu'il soit, par violence, contrainte, menace, surprise, ou en l'absence de consentement/incapacité de le donner?", 2,1 % des hommes, 7,6% des femmes et 14% des personnes se définissant comme non binaires répondent par l'affirmative. Les personnes issues de la communauté LGBTQIA+ sont deux fois plus à risque de subir une agression sexuelle.

Autre facteur, la participation active aux animations étudiantes. Au sein des cercles, des régionales ou des kots-à-projet, 5,6% des hommes et 20,1% des femmes sondés disent avoir été victimes de viol.