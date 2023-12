UE: la présidence belge veut "protéger, renforcer, prévoir"

La présidence belge du Conseil de l'Union européenne, qui débutera le 1er janvier prochain pour six mois, se concentrera sur la protection des citoyens, le renforcement de la coopération et la préparation "de notre avenir commun" en vue d'un nouvel élargissement, ont affirmé vendredi le Premier ministre Alexander De Croo et la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib.