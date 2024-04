Ukraine, Gaza... : l'aide publique au développement atteint un record en 2023

"Avec une croissance en ralentissement, et un service de la dette qui augmente, les pays en développement font désormais face à des pressions budgétaires supplémentaires et à un risque accru de surendettement", a observé le secrétaire général de l'OCDE Mathias Cormann, au cours d'une conférence de presse.

Cinq pays, le Danemark, l'Allemagne, le Luxembourg, la Norvège et la Suède, ont dépassé cet objectif, les principaux donateurs en valeur absolue étant les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et la France.

À cela s'ajoutent "les défis de long terme comme le changement climatique et l'accroissement des inégalités, qui aggravent ces pressions. Nous devons donc rester concentrés et déterminés à aider les plus vulnérables à atteindre leurs objectifs de développement économique et de croissance", a-t-il ajouté.

Les chiffres définitifs de l'aide publique au développement seront disponibles en décembre, a précisé l'OCDE.