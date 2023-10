Un A400M de la Défense vers Chypre en vue du rapatriement de Belges

"Un vol militaire est plus sûr et permettra une évacuation dans de meilleures conditions de sécurité", avait indiqué vendredi la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib. Le gouvernement souhaitait initialement programmer un vol depuis Tel Aviv via Brussels Airlines.

Selon la ministre Lahbib, il y a actuellement environ 10.000 Belges ayant aussi la nationalité israélienne sur place, ainsi qu'au moins 180 touristes. Vendredi à 16h00, moins de 100 Belges avaient déclaré qu'ils étaient bloqués et souhaitaient rentrer chez eux.