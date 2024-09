Un accord pour le 13 octobre est "peu réaliste"

Le Roi a désigné lundi le président de la N-VA, Bart De Wever, formateur pour la deuxième fois. Le nationaliste flamand avait jeté l'éponge une première fois le 22 août après son échec à accorder les cinq partis de l'Arizona sur une "super note" consacrée à la fiscalité, à l'emploi et aux pensions, et assortie de tableaux budgétaires. Il devra en élaborer une nouvelle: les crispations qu'a suscitées la première version et les fuites dans la presse la semaine passée ne permettent plus à celle-ci de constituer la base d'un consensus.

"Tout n'est pas à refaire", a souligné M. Mahdi.

Les discussions devraient redémarrer par les groupes de travail thématiques. Le démocrate-chrétien estime que le rythme des travaux ne peut être ralenti. Son parti a déposé des amendements au cours des dernières semaines sur des thèmes divers, allant de la migration à la défense.

"Les personnes attendent de nous que nous continuions à travailler dur", a-t-il dit.