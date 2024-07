Un allié de Biden, l'élu démocrate Adam Schiff, lui demande de retirer sa candidature

M. Schiff devient ainsi l'élu démocrate le plus haut placé à faire publiquement cette demande après la performance désastreuse de M. Biden le 27 juin lors de son débat avec M. Trump, qui a suscité une vague d'interrogations sur les capacités physiques et mentales du président.

Joe Biden "a été l'un des présidents les plus importants de l'histoire de notre pays, et les services qu'il a rendus tout au long de sa vie en tant que sénateur, vice-président et, aujourd'hui, président, ont fait que notre pays est devenu meilleur", a affirmé M. Schiff dans un communiqué au Los Angeles Times.