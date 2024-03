Un appel à projets de 3,6 millions pour renforcer l'accueil des sans-abri en Wallonie

Cet appel est destiné exclusivement aux abris de nuit agréés ou aux opérateurs présents sur une province non desservie par un abri de nuit et ayant introduit une demande d'agrément. Trois axes ont été définis: renforcer l'accueil et l'hébergement des femmes; gérer l'accueil et l'hébergement des personnes consommatrices et enfin, optimaliser la gestion des violences.

La Wallonie compte actuellement 12 abris de nuit, ce qui représente 228 places agréées, un nombre qui augmente significativement en hiver. "On manque malgré tout cruellement de places dans les abris de nuit. On sait que cela découle notamment de la décision du Fédéral de ne plus accueillir d'hommes seuls dans les centres Fedasil. Mais ces gens ont besoin aussi de dormir au chaud. Par ailleurs, la situation des femmes dans la rue est dramatique. Cet appel à projets prévoit un volet spécifique pour leur prise en charge", souligne la ministre régionale de l'Action sociale, Christie Morreale.